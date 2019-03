Strafudmålingen har vakt opsigt. Det var ventet, at han fik op mod 24 års fængsel for skattesnyd og svindel.

Paul Manafort blev idømt fængsel i fire år, men det kunne være gået meget værre.

Præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef stod nemlig over for en konservativ dommer natten til fredag dansk tid.

Det er formentlig årsagen til, at han ikke skal i fængsel i tre til fire gange så lang tid, vurderer amerikanske juraeksperter.

Strafudmålingen har vakt opsigt, fordi der var forventet op mod 24 års fængsel til Paul Manafort, der er dømt for flere tilfælde af skattesnyd og svindel.

Det havde været tæt på en livstidsdom for 69-årige Manafort.

Men dommer T.S. Ellis kaldte den strafferamme for "overdreven" og henviste til, at tidligere domme for lignende forbrydelser har været meget mildere. Derfor landede han på 47 måneders fængsel - og en erstatning på 160 millioner kroner.

- Absurd, kalder juraprofessor Barbara McQuade fra University of Michigan dommen over for avisen New York Times.

Ifølge Marie Apitz, juridisk analytiker ved kongressen.com, har dommerens personlighed spillet en stor rolle i udmålingen af straffen.

- Ellis er en del af præsident Ronald Reagans konservative reform af retssystemet i 1980'erne, og han er kendt for at være en konservativ dommer, der er meget aktiv i sin retssal, siger Marie Apitz til Ritzau.

Det amerikanske retssystem er kendetegnet af, at dommernes personlige retsfilosofi spiller en stor rolle, forklarer hun.

- Det handler meget om, hvilket distrikt man bliver anklaget i, og hvilken dommer man kommer for. Det tror jeg også, at Mueller-undersøgelsen vil gå op i, når de skal rejse tiltale mod de næste personer, siger Marie Apitz.

Dommen er nemlig en af de første, der udspringer af særlig anklager Robert Muellers undersøgelse af russisk indblanding i den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016.

Paul Manaforts forbrydelser drejer sig dog ikke om det. Her er det i stedet skatte- og banksvindel for mange millioner dollar.

Ekslobbyisten risikerer op til ti års yderligere fængsel ved strafudmålingen i en anden sag den 13. marts, skriver AP.