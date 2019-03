Juncker og May: Bagstopperproblemet skal løses inden 2020

EU og Storbritannien er enige om at finde alternative løsninger på grænseudfordringerne mellem Irland og Nordirland ved udgangen af 2020.

Det oplyser den britiske premierminister, Theresa May, og Jean-Claude Juncker, formand for EU-Kommissionen, på et pressemøde mandag aften i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

Theresa Mays udtrædelsesaftale skal - med de nye tilføjelser - tirsdag igen stå sin prøve i det britiske Underhus. Det er uvist, hvornår tirsdagens afstemning kommer til at finde sted.

Ved hendes tidligere forsøg blev den klart stemt ned, og May har derfor brug for flere indrømmelser for at overbevise de britiske parlamentsmedlemmer.

Her var det netop udfordringerne med, hvorvidt der ville opstå en hård grænse mellem Irland og Nordirland, som spillede ind.

- Der var brug for juridisk bindende ændringer til aftalen. Dem er vi i dag blevet enige om, siger Theresa May på pressemødet.

Ifølge Mays erklæring er der tale om en supplerende aftale med samme juridiske vægt som selve brexitaftalen. Den supplerende aftale skal sikre, at EU "ikke kan handle med intentionen om at anvende bagstopperen på ubestemt tid".

Premierministeren tilføjer, at hun tirsdag vil uddybe detaljerne i det britiske parlament i London.

- Nu er det tid til at rykke sig sammen og bakke op om den forbedrede aftale og levere det resultat, som det britiske folk har stemt for, siger hun.

Den irske premierminister, Leo Vardaker, har allerede nikket godkendende, fortæller Jean-Claude Juncker.

- Jeg har talt med regeringslederen her til aften, som er klar til at acceptere den her løsning for at sikre en overordnet aftale, siger kommissionsformanden.

Samtidig har han en bøn - og en trussel - til det britiske parlament.

- Valget er klart: Det er den her aftale, ellers sker brexit måske slet ikke. Lad os få Storbritannien ud på en ordentlig måde.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Juncker samtidig i et brev til EU-præsident Donald Tusk understreget, at Storbritannien må være ude af EU inden europaparlamentsvalget, der afvikles 23.-26. maj i hele EU. Hvis ikke briterne er udtrådt på det tidspunkt, skal der også holdes valg til Europa-Parlamentet i Storbritannien.

Mandagens møde mellem Juncker og May fandt sted i Strasbourg, fordi EU-Parlamentet i denne uge har samling i den østfranske by.