Jordskælv med styrke på 6,4 rammer ørige i Stillehavet

Der er ingen meldinger om tilskadekomne, efter et jordskælv natten til mandag blev målt nord for Tonga.

Et jordskælv med en styrke på 6,4 er natten til mandag dansk tid registreret 84 kilometer nord for Tonga i Stillehavet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge det amerikanske geologiske institut The US Geological Survey skete skælvet omkring 100 kilometer under jordens overflade.

Epicentret var ifølge instituttet 85 kilometer nord for Tongas hovedstad, Nuku'alofa. Skælvet har ikke udløst en tsunamivarsel.

Tonga ligger øst for Fiji i Stillehavet og består af 177 småøer.

Klokken 02 er der fortsat ingen meldinger om sårede eller dræbte, ligesom der heller ikke er meldinger om materielle skader.

Lørdag satte et vulkanudbrud i Indonesien gang i en tsunami, der ramte flere strande. Mindst 222 mennesker mistede livet, og mere end 800 blev kvæstet.

Det oplyser landets nationale katastrofemyndigheder, som frygter, at dødstallet vil stige.

Tsunamien ramte flere strande omkring Sundastrædet mellem øerne Java og Sumatra kort før solnedgang.

Tsunamien skyldtes en kombination af undersøiske jordskred fra vulkansk aktivitet nær vulkanøen Krakatau og en tidevandsbølge.