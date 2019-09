Johnson lider stort nederlag til parlamentet om brexit

Den britiske opposition og en række konservative parlamentsmedlemmer har tirsdag stemt for, at parlamentet onsdag overtager dagsordenen i Underhuset fra premierministeren, Boris Johnson.

I afstemningen tirsdag aften siger 328 ja, mens 301 siger nej, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Formålet med at overtage kontrollen er at få implementeret en lovgivning, der blokerer for et brexit uden en aftale.

Onsdag vil parlamentet stemme om et lovforslag, der er fremsat af en gruppe parlamentsmedlemmer, som skal forhindre premierminister Boris Johnson i at føre briterne ud af EU uden en aftale.

Forslaget går på at udskyde brexit til 31. januar, hvis ikke Johnson formår at lande en aftale med EU inden 19. oktober.

Flere konservative parlamentsmedlemmer stemte imod den konservative regerings anbefaling tirsdag aften.

Resultatet betragtes som et nederlag for Boris Johnson.

Ifølge nyhedsbureauet AFP vil den britiske premierminister onsdag fremsætte et forslag om et nyt valg, der skal finde sted inden EU-topmødet i Bruxelles 17. og 18. oktober.

Det kræver dog, at to tredjedele af parlamentsmedlemmerne stemmer for, hvilket kan blive svært for Johnson.

- Jeg vil ikke have et nyt valg, men hvis parlamentsmedlemmer stemmer for at stoppe forhandlingerne og fremtvinge en ny meningsløs udskydelse af brexit, potentielt i flere år, er et valg den eneste måde at løse det på, siger Boris Johnson efter sit nederlag.

Jeremy Corbyn, der er leder af oppositionspartiet Labour, krævede i sin tale efter afstemningen, at onsdagens lovforslag skal igennem, inden Johnson fremsætter et forslag om et nyvalg.

Boris Johnson blev indsat som premierminister i juli. Her lovede han at få ført et brexit igennem, efter at hans forgænger, Theresa May, udskød datoen for udtrædelsen af EU to gange.

Johnson har tidligere udtalt, at han gerne vil forhandle en udtrædelsesaftale med EU, men hvis det ikke sker inden datoen for brexit, 31. oktober, vil han forlade EU uden en aftale.

Ifølge en talsmand for regeringen er alle 21 konservative parlamentsmedlemmer, der stemte imod Boris Johnson i afstemningen, blevet smidt ud af partiet, skriver Reuters.