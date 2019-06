Johnson: Tror ikke et øjeblik vi forlader EU uden aftale

Boris Johnson, der er favorit til senere på sommeren at blive britisk premierminister, siger til BBC, at han "ikke et øjeblik tror, at Storbritannien vil forlade EU uden en aftale".

Men han er ikke bange for at lade det ske.

Han konstaterer, at den aftale, som premierminister Theresa May har lavet, er "død".

EU skal derfor være villig til at finde en ny aftale, navnlig om Nordirlands rolle.

- Det er ikke bare op til os, det er lige så meget op til den anden side. Der er et element selvfølgelig, et meget vigtigt element, af gensidighed og samarbejde i dette, konstaterer han.

Storbritannien skulle have forladt EU 29. marts, men fik udsættelse af EU til 31. oktober.

EU-Kommissionen fastholder, at Mays aftale med EU ikke bliver genforhandlet. Det vanskeligste i aftalen er, at der ikke må opstå en hård grænse mellem EU-landet Irland og den britiske provins Nordirland.

Det er den del af aftalen, der har stødt på hårdest modstand i Johnsons konservative parti.

Johnson siger, han er fortrøstningsfuld - at han vil være i stand til at overtale EU's ledere til at finde en løsning.

Han mener, at der "til overflod er tekniske løsninger" på problemet.

Johnson har i de seneste dage været i overskrifterne i forbindelse med husspektakler. Det var et voldsomt skænderi natten til fredag i hans kærestes lejlighed, der endte med skrig og knuste glas.

Flere ledende konservative har i den anledning angrebet ham for hans opførsel.

Men han kalder det "unfair", at hans og kærestens forhold trækkes ind i debatten.

160.000 konservative medlemmer i Storbritannien er i gang med en urafstemning. Den skal afgøre, om Johnson eller udenrigsminister Jeremy Hunt skal være den næste formand for Det Konservative Parti og dermed landets næste premierminister.

Der ventes en afgørelse i dagene omkring 22. juli.