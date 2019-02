Jogger i kamp på liv og død mod puma

En jogger i den amerikanske stat Colorado er under en løbetur blevet overfaldet af en ung puma. Dyret bed og kradsede ham, inden det under en kamp på liv og død lykkedes joggeren at kvæle pumaen, oplyser myndighederne.

Det skete i en bjergpark, Horsetooth Mountain Open Space, cirka 100 kilometer fra storbyen Denver.

Manden befandt sig ude på en løberute, da den unge puma angreb ham bagfra. Han blev bidt alvorligt, og dyret fik sat kløerne i hans ansigt, ben og arme.

Under kampen lykkedes det joggeren, der ikke er identificeret, at kvæle pumaen med de bare næver, oplyser en talskvinde for Colorados naturparker.

- Der foregik noget bryderi, og katten gik løs på hans arm, men han var i stand til at kvæle den, siger hun.

Det er uklart, hvor stor pumaen var, for andre dyr har fortæret det døde dyr. Men det formodes at have været en hanpuma.

Joggeren blev kørt på hospitalet, hvor man konstaterede, at hans skader var alvorlige, men ikke livstruende.

- Løberen gjorde alt for at redde sit liv. I tilfælde af, at man bliver angrebet af en puma, så er man nødt til at gøre alt, hvad der er i ens magt for at kæmpe tilbage, som denne gentleman gjorde det, siger Mark Leslie fra Colorados parkmyndigheder, CPW.

I de sidste 100 år har der i USA været færre end 20 dødelige puma-angreb på mennesker.