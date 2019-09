Japans regering vil dumpe radioaktivt vand ud i Stillehavet

I forbindelse med oprydningsarbejdet ved det ødelagte Fukushima-kraftværk i Japan er kraftværkets operatør nødsaget til at lede vand indeholdende radioaktivt materiale ud i Stillehavet.

Det skriver det britiske medie The Guardian på baggrund af udtalelser fra Japans miljøminister.

Udmeldingen har vækket skarp kritik fra flere miljøorganisationer.

Der er ifølge avisen tale om grundvand, der er forurenet med stoffet tritium, som er en radioaktiv isotop.

Kernekraftværker placeret ved kystlinjer dumper hyppigt vand med lave niveauer af tritium i havet, skriver The Guardian.

Det radioaktive stof forekommer naturligt - dog i meget små doser.

Ifølge en rapport fra Japans atomagentur vil det tage 17 år at udlede og fortynde vandet, hvis man skal reducere mængden af radioaktive stoffer til et niveau, der ikke beskadiger naturen.

Miljøorganisationer forholder sig dog kritisk til metoden og sætter spørgsmålstegn ved, hvilke konsekvenser det kan have for havmiljøet nær kraftværket.

Men den japanske regering ser ingen anden udvej.

- Den eneste mulighed er at dræne vandet ud i havet og fortynde det, udtalte miljøministeren, Yoshiaki Harada, ved en pressebriefing tirsdag.

En endelig beslutning vil dog først blive truffet, når regeringen har konsulteret et panel af eksperter.

Det er over otte år siden, at Japans nordøstlige kyst blev ramt af en tsunami forårsaget af et kraftigt jordskælv.

Tsunamien udslettede flere end 260 byer og skyllede også ind over Fukushima-atomkraftværket, så tre af værkets reaktorer nedsmeltede.

Ifølge Tokyo Electric Power (Tepco), der driver kraftværket og står for oprydningen, bliver grundvand ført ind i kraftværket og brugt til at forhindre, at de tre reaktorer nedsmelter på ny.

I den forbindelse ophobes store mængder vand og bliver dermed forurenet.

Vandet opbevares i øjeblikket i over 1000 vandtanke ved kraftværket, men man er ved at løbe tør for tankplads.

Tsunamien i 2011 medførte et radioaktivt udslip, og flere end 100.000 indbyggere blev evakueret fra deres hjem i regionen for at undgå at blive udsat for radioaktivitet.

Fukushima-ulykken regnes for at være den værste ulykke på et atomkraftværk siden katastrofen ved det ukrainske kernekraftværk Tjernobyl i 1986.

Tidligere er det blevet anslået, at oprydningsarbejdet på og omkring atomkraftværket kan tage op til 40 år.

Et sted mellem 15.000 og 20.000 personer mistede livet i forbindelse med tsunamien.