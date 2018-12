Japans fornyede jagt på hvaler bekymrer Greenpeace

Japan vil tillade fangst af arter, der ikke er truet. Eksempelvis vågehvaler. Men trusselsbilledet for en bestand kan ændre sig, når jagten sætter ind, forklarer Sune Scheller, projektleder i Greenpeace. - Nogle af de her store hvaler lider stadig under den hvalfangst, der har været tilbage i tiden, siger Sune Scheller. (Arkivfoto).