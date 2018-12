Japan henretter to drabsmænd og sætter årsrekord

To japanske mænd på henholdsvis 60 og 67 år er torsdag blevet henrettet for dobbeltdrab begået i 1988.

Japan har torsdag henrettet to drabsdømte personer ved hængning.

Hidtil i år har Japan dermed henrettet 15 personer. Det tangerer det hidtil højeste på et år i den tid, der er ført statistik over henrettelser.

På ordre fra justitsminister Takashi Yamashita blev to mænd på henholdsvis 60 og 67 år torsdag morgen lokal tid ført til en galge i et fængsel i Osaka.

De blev i 1988 dømt for at have dræbt direktøren samt en ansat i et investeringsfirma. Efter at have stjålet 100 millioner yen (5,9 millioner kroner, red.) begravede de ligene i beton i et bjergområde.

- Det var en særdeles grusom forbrydelse, som rystede samfundet, siger justitsminister Takashi Yamashita på et pressemøde.

Ministeren, der har en fortid som anklager, oplyser, at han beordrede de to mænd henrettet efter omhyggelige overvejelser.

Samtidig gjorde han klart, at Japan ikke har i sinde at sætte en stopper for dødsstraf i landet.

- Onde, uhyrlige forbrydelser kan ikke undgå dødsstraf. Derfor mener jeg ikke, at det vil være passende at afskaffe dødsstraf, lyder det fra justitsministeren.

Japan er blandt de få industrialiserede lande, som fortsat anvender dødsstraf.

Over 100 indsatte sidder på dødsgange i landets fængsler. Trods international kritik fra blandt andre rettighedsgrupper er der i befolkningen opbakning til dødsstraf. Det har flere meningsmålinger vist.

Japan begyndte i 1998 at orientere offentligheden om henrettelser. I 2008 blev der sat rekord med 15 henrettelser.

Og med torsdagens to henrettelser når antallet for første gang i 10 år op så samme niveau som i 2008.

Torsdagens henrettelser er de første i år siden juli, da de resterende seks medlemmer af dommedagssekten Aum Shinrikyo blev hængt.

I alt er 13 personer fra gruppen henrettet for at stå bag et angreb med nervegas i Tokyos undergrundssystem i 1995.