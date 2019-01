Efter at have advaret om brexit-skader i britisk industri gennemfører Jaguar en plan, der koster 4500 jobbet.

Bilproducenten Jaguar Land Rover har fremlagt en milliardstor spareplan, der blandt andet koster 4500 ansatte jobbet. Der er hovedsageligt tale om fyringer i Storbritannien.

Det skriver flere medier, heriblandt nyhedsbureauet Reuters og BBC.

Spareplanen kommer efter en fyringsrunde på 1500 sidste år i Jaguar Land Rover-koncernen.

Jaguar, der er Storbritanniens største bilproducent, er ejet af et indisk konglomerat ved navn Tata. I seneste kvartalsregnskab, der løb til og med september sidste år, tabte selskabet 90 millioner pund før skat.

De nye besparelser på en milliard pund svarer til en besparelse på over otte milliarder kroner.

- Vi handler beslutsomt for at levere en vækst på langt sigt, mens vi står over for flere geopolitiske og lovgivningsmæssige udfordringer ud over de teknologiske udfordringer i bilindustrien, siger Jaguars topchef, Ralf Speth, ifølge BBC.

Jaguar har ifølge BBC været et af de selskaber, der mest højlydt har advaret om den skade, som usikkerhed i forbindelse med Storbritanniens exit fra EU kunne påføre den britiske industrisektor.

Skaderne kunne ifølge Jaguar komme som følge af en manglende lyst til at investere i et land, hvor man ikke kan gennemskue, hvilken lovgivning der gælder i den nære fremtid.