Dette var en anden berygtet bjørn fra Trentino. Den blev kaldt Bruno. Billedet er taget den 25. juni 2006 i Bayern i Tyskland. Det er formentlig det sidste billede af bjørnen, for samme aften blev han skudt. Bjørnen havde da skabt panik blandt landmænd og deres dyr i Østrig og Tyskland, efter at den havde forladt Trentino to måneder før.