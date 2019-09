Italienske partier enige om program før regeringsdannelse

Aftale indebærer udvidet budget for 2020, men budgettet må ikke undergrave de offentlige finanser.

Italiens Femstjernebevægelse og Det Demokratiske Parti fremlagde tirsdag et fælles regeringsprogram.

Dette skal danne grundlag for de to partiers koalitionsregering.

Regeringsgrundlaget indebærer et udvidet budget for 2020, men det bliver understreget, at budgettet ikke må undergrave de offentlige finanser.

Medlemmerne af Femstjernebevægelsen skal godkende aftale ved en afstemning, som finder sted online fra klokken 9.00 til 18.00 tirsdag.

En SWG-meningsmåling foretaget for tv-stationen LA7 viser, at 51 procent af Femstjernebevægelsens tilhængere støtter en koalition mellem de to partier.

De to partier har traditionelt været modstandere, men indgik i sidste uge en aftale om at forsøge at danne en ny koalition.

Den tidligere koalition bestod af Femstjernebevægelsen og Lega under ledelse af Matteo Salvini. Salvini trak sig ud af koalitionen i forventning om at udløse et valg, hvor hans parti stod til markant fremgang.

Men hans manøvre slog fejl, da den italienske premierminister, Giuseppe Conte, fik skabt en ny situation, som fik de to partier, der tidligere var fjender, til at forhandle intensivt om ministerposter og et fælles politisk program.

Udsigten til en ny regering under ledelse af Conte har fået kurserne til at gå op på finansmarkederne, som tror på, at italienerne nu får en regering, som vil undgå konfrontationer med EU.

Lega er stærkt euroskeptisk og havde lagt op til en økonomisk politik, som kunne have forværret Italiens gældsproblemer.