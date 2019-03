Italiensk mafiaboss bliver anholdt efter 14 år på flugt

Den italienske mafiaboss Marco Di Lauro er efter 14 år på flugt fra politiet blevet anholdt i Napoli.

Ifølge indenrigsministeriet i Rom var han en af Italiens fire mest eftersøgte kriminelle.

Lørdag slog politiet til mod en beskeden lejlighed i den syditalienske storby, hvor den 38-årige Di Lauro boede sammen med sin hustru.

Han sad sammen med sine to katte og var ved at spise pasta, da han uden at gøre modstand blev anholdt. Han udtrykte dog bekymring for sine kattes skæbne over for betjentene.

Omkring 150 politifolk deltog i aktionen.

Marco Di Lauro fik lov til at skifte tøj og friske sig op, før han blev ført bort. Politiet fandt ingen våben i lejligheden og kun et beskedent pengebeløb.