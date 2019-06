Italiens regeringsleder truer med at gå

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, siger, at han er klar til at træde tilbage, hvis ikke skænderierne i koalitionsregeringen hører op.

Regeringen består af det højreradikale parti Ligaen og Femstjernebevægelsen, der hælder mod venstre.

- Jeg beder begge disse politiske kræfter om at træffe et valg og fortælle mig, om de stadig ønsker at leve op til regeringens forpligtelser, siger han.

I modsat fald "vil jeg helt enkelt afslutte mit mandat".

Forholdet mellem Ligaen og Femstjernebevægelsen led et knæk under valgkampen til Europa-Parlamentet 26. maj.

- Jeg ønsker et klart, utvetydigt og hurtigt svar, siger han henvendt til regeringens ministre. De skal "samarbejde loyalt".

Indenrigsminister Matteo Salvini, der står i spidsen for Ligaen, sagde sidste tirsdag, at han regner med, at Italien bliver straffet af EU for sit underskud med en bøde på tre milliarder euro.

Han retter en anklagende finger mod Bruxelles og giver EU skylden for Italiens kæmpegæld.

Men Femstjernebevægelsen følger sig ikke inddraget, når Salvini taler, eller han udsender sine kontroversielle beskeder på Twitter. Den mener, at han optræder, som om han allerede var regeringens leder.

Det er ikke blevet lettere af, at Ligaen blev den helt store vinder ved valget til Europa-Parlamentet på sin modstand over for migranter og EU. Femstjernebevægelsen er ellers det største parti i regeringen.

Salvinis udmeldinger går Conte i rette med.

- Hvis der er politiske spørgsmål, der skal løses, så sender man ikke tvetydige signaler gennem pressen og gør sig vittig på de sociale medier, siger han.

Italien er en del af euroen. Salvini har sagt, at de økonomiske bånd i EU er alt for snærende over for Italien, og at han er klar til at blæse på dem.