Italiens regering vinder afgørende tillidsafstemning

Italiens nye regering kan nu gå i gang med arbejdet efter at være blevet godkendt i begge kamre i parlamentet.

Med 169 stemmer for og 133 imod sig har Italiens nye regering tirsdag aften vundet en tillidsafstemning i Senatet.

Dermed kan ministrene formelt indsættes og regeringen komme i gang med sit arbejde.

Koalitionen består af de to tidligere ærkerivaler Femstjernebevægelsen og centrum-venstrepartiet Demokratisk Parti.

Partierne har et lille flertal i Senatet, så det var på forhånd ventet, at regeringskoalitionen ville vinde tirsdagens afstemning.

Men det skete ikke uden en hidsig debat først, hvor højrefløjen beskyldte premierminister Giuseppe Conte for at have forrådt vælgerne.

- Premierminister Conte, jeg misunder dig ikke. Du fik din post gennem forræderi, lød det fra tidligere indenrigsminister Matteo Salvini.

- Jeg har ingen magt, men jeg har min værdighed og det italienske folks kærlighed, sagde Salvini, der er leder af partiet Lega.

Det var ham, der udløste den krise, som nu har givet Italien sin anden regering på blot 15 måneder.

Salvini har ifølge meningsmålingerne suget vælgere til sig. Blandt andet på grund af en politik, der sigter mod at holde migranter ude af Italien.

Han ville høste gevinsten ved at sprænge regeringen og få et nyvalg.

Men der kom ikke noget nyvalg. I stedet blev en ny regering - uden Lega - taget i ed i torsdags.

Hvis premierminister Conte havde tabt tirsdagens tillidsafstemning, ville han have været tvunget til at træde tilbage.

Afstemningen kommer dagen efter, at regeringen slap helskindet gennem en lignende afstemning i parlamentets underhus.

Her fik de en mere komfortabel opbakning på 343 stemmer for og 263 imod.