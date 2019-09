Italiens premierminister, Giuseppe Conte, forventer at have afsluttet regeringsforhandlingerne onsdag.

Det siger han søndag aften på et pressemøde, efter at de to partier Femstjernebevægelsen og Det Demokratiske Parti (PD) i weekenden har forhandlet intensivt om ministerposter og et fælles politisk program.

- Det bliver tirsdag eller allersenest onsdag. Jeg er meget sikker på et positivt udfald, siger han.

Italiens præsident, Sergio Mattarella, gav torsdag Conte mandat til at forsøge at danne en ny regeringskoalition i Italien.

Det skete, efter at den tidligere regeringskoalition mellem Femstjernebevægelsen og Lega under ledelse af indvandrerkritiske Matteo Salvini brød sammen efter 14 måneder, da Salvini ønskede et valg.

Salvini trak sig ud af koalitionen i forventning om at blive politisk styrket ved et hurtigt valg. Hans parti står i øjeblikket til markant fremgang i flere meningsmålinger.

I stedet lykkedes det for Conte at indgå et overraskende samarbejde mellem de to mangeårige modstandere i italiensk politik - PD og Femstjernebevægelsen.

Femstjernebevægelsen blev oprettet i 2009 som et alternativ til vælgere, der var trætte af den gamle politiske elite i Italien.

PD er et mere traditionelt socialdemokratisk parti.

Præsident Mattarella siger, at hvis der ikke er landet en aftale mellem Femstjernebevægelsen og PD i løbet af ugen, vil han opløse parlamentet og finde en dato for et nyvalg.

Formand for PD Nicola Zingaretti siger søndag i en video på Twitter, at han er fortrøstningsfuld.

- Jeg ved, det er svært, men vi gør vores bedste for at give landet en ny regering, siger han.

Zingaretti sagde fredag efter dialog med Conte, at Italiens næste regering skal sænke indkomstskatter for at hæve borgernes forbrug, relancere investeringer og fokusere på sundhed og uddannelse.

Femstjernebevægelsens formand, Luigi Di Maio, har udtalt, at den nye regering skal slå ned på redninger af migranter i Middelhavet.