Italiens gæld og svage vækst bekymrer EU for smittefare

Et vækstskøn i Italien på 0,2 procent i år understreger, at situationen er alvorlig, mener EU-Kommissionen.

Italien har en høj gæld og en svækket økonomi, og det kan "udgøre en risiko af grænseoverskridende relevans", advarer Europa-Kommissionen i en rapport onsdag.

Italien har "for store makroøkonomiske ubalancer", konstaterer kommissionen. Der indledes dog ingen disciplinær proces mod EU-landet på nuværende tidspunkt.

- Vi er fortsat bekymrede over, at den offentlige gæld ikke ventes at falde i de kommende år på grund af udsigten til afmatning i økonomien og regeringens økonomiske planer, siger næstformand Valdis Dombrovskis.

På et pressemøde i Bruxelles siger han, at kommissionen vil overvåge den økonomiske udvikling nøje.

Bekymringen går på, at regeringen i Rom har trukket reformer, der skulle styrke økonomien, tilbage.

Det gælder en sænket pensionsalder, som er dyr for statskassen. Men den var et af de løfter, som den siddende regering vandt valget på.

Budgettet for 2019 rummer ifølge rapporten ingen effektive skridt til at øge væksten. Det er et problem, påpeges det.

Kommissionen venter en vækst på blot 0,2 procent i 2019.

- De udfordringer, som italiensk økonomi står over for, er velkendte. Og de er ret betragtelige, siger Pierre Moscovici, som er EU's finanskommissær.

Han nævner en meget høj offentlig gæld, lav vækst i produktiviteten, høj arbejdsløshed og en høj andel af misligholdte lån.

- Manglen på fremskridt i forhold til at gøre noget ved disse udfordringer gør, at vi må konkludere, at Italiens makroøkonomiske ubalancer fortsat er for store, siger Moscovici.

Italien må ifølge EU komme i sving med at hele økonomien via en øget effektivisering i den offentlige sektor og via et styrket arbejdsmarked og et bedre virksomhedsmiljø.

Sidste år afviste EU-Kommissionen Italiens budget. Det er aldrig tidligere sket. Parterne fandt dog et kompromis, og dermed undslap Italien en dyr straf, som reglerne åbner mulighed for.

Også Cypern og Grækenland er i den seneste rapport udpeget som lande med for store makroøkonomiske ubalancer.