Italiensk politi begik flere fejl, da amerikaneren Amanda Knox, som i 2015 blev frifundet for drab på sin britiske veninde i Italien, blev afhørt i 2007.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i en dom torsdag afgjort, at Italien skal betale 10.400 euro (78.000 kroner) i erstatning til den amerikanske kvinde.

Desuden skal Italien betale 8000 euro (60.000 kroner) i sagsomkostninger.

Sagen handler om en politiafhøring 6. november 2007, da Knox beskyldte en pubejer for at have dræbt hendes sambo.

Pubejeren blev siden renset for denne anklage, og Knox blev idømt tre års fængsel for beskyldninger i ond tro.

I forbindelse med afhøringen, der foregik om natten, blev amerikaneren ikke tilbudt en advokat og en oversætter. Det var en fejl, fastslår domstolen.

I dommen hedder det samtidig, at der ikke er tilstrækkelige beviser for, at amerikaneren blev udsat for umenneskelig og nedværdigende behandling.

Domstolen siger dog, at Italiens regering ikke har løftet bevisbyrden for, at politiets fejl under afhøringen "ikke uopretteligt kan have undergravet retfærdigheden i processen som helhed".

Knox blev idømt tre års fængsel for beskyldninger i ond tro. Men da hun på det tidspunkt havde siddet i fængsel længe, kom hun ikke til at afsone yderligere.

1. november 2007 blev briten Meredith Kercher fundet dræbt i en lejlighed i den italienske by Perugia. Hun boede sammen med Knox i lejligheden.

Kercher blev fundet halvnøgen i en blodpøl på gulvet i sit soveværelse. Halsen var skåret over, og hun var blevet stukket adskillige gange.

Amanda Knox og Raffaele Sollecito, som var kæreste med Knox, blev flere gange dømt - og frifundet - for drabet.

Siden blev en anden beboer i byen, Rudy Guede, hvis blodige fingeraftryk blev fundet på stedet, dømt for drabet.