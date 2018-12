Italien og EU indgår uformel aftale efter historisk budgetkaos

Italien er nået frem til en uformel aftale med EU-Kommissionen om landets statsbudget for næste år.

Det oplyser en talsmand fra det italienske økonomiministerium ifølge nyhedsbureauerne Reuters og dpa.

Ingen nærmere detaljer fra aftalen er endnu blevet afsløret.

Aftalen forventes onsdag officielt at blive godkendt i Bruxelles.

Italien fik i oktober af EU-Kommissionen besked på at komme med et nyt bud på en finanslov. Det var første gang nogensinde, at kommissionen valgte at afvise et statsbudget for et euroland.