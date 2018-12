Israelsk militærkilde: Vi stod bag luftangreb mod Damaskus

Det var Isreals luftvåben, der natten til onsdag angreb en række militære mål omkring Syriens hovedstad, Damaskus.

Det bekræfter en højtstående kilde i det israelske militær til nyhedsbureauet AP.

Ifølge kilden var målene for angrebet en række iranske våbendepoter samt forsyningsenheder, der kontrolleres af den shiitiske Hizbollah-milits.

Kilden, der er en højtstående embedsmand i Israels luftvåben, udtaler sig på betingelse af anonymitet.

Israels militær har ikke officielt påtaget sig skylden for angrebene.

Rusland har kritiseret angrebene, som ifølge det russiske forsvarsministerium var "til fare for den civile luftfart" over Damaskus.

Onsdag udtalte ministeriets talsmand, generalmajor Igor Konasjenkov, at seks israelske F-16 jagerfly udførte et "provokerende" angreb. Det skulle ifølge talsmanden være sket, netop som to civile passagerfly var i færd med at lande i henholdsvis Damaskus og i Libanons hovedstad, Beirut.

Libanons regering agter at klage til FN's Sikkerhedsråd over hændelsen. Landets transportminister udtalte onsdag, at de israelske fly nær havde skabt en "menneskelig katastrofe", da de var kommet meget tæt på passagerflyet over libanesisk luftrum.

Ifølge Konasjenkov holdt syrisk antiluftskyts på ammunitionen, da man frygtede at ramme de civile fly ved en fejl. Han hævder, at Rusland nedskød 14 af 16 israelske præcisionsbomber under angrebet.

Den israelske militærkilde siger dog, at alle bomber ramte deres udpegede mål.

I de senere år har Israel gennemført en lang række luftangreb i Syrien. Målene har generelt været iranske baser eller Hizbollahs militærenheder.

Iran og Hizbollah har siden den syv år lange borgerkrigs start været støtter af den syriske præsident, Bashar al-Assad, der er tæt på at genvinde fuld kontrol med store dele af det vestlige Syrien. Det er især sket ved hjælp af støtten fra Iran, Hizbollah og Rusland.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har gentagne gange proklameret, at landet ikke vil acceptere en permanent iransk militær tilstedeværelse i Syrien.