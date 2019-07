Israelere løslades efter falske anklager om voldtægt på Cypern

Syv unge israelere er søndag blevet løsladt efter at have været varetægtsfængslet i Cypern - sigtet for i fællesskab at have voldtaget en 19-årig britisk kvinde tidligere i juli på den populære ferieø.

I alt 12 israelske teenagere har været fængslet i sagen.

Mens de alle er blevet løsladt, er kvinden, der anmeldte voldtægten, blevet anholdt af politiet.

Det oplyser forsvarsadvokaten for to af de involverede mænd til nyhedsbureauet AP.

Den 19-årige brite er blevet anholdt, efter at hun har indrømmet at have indgivet en falsk anmeldelse om voldtægt.

Politiet på Cypern anholdt i alt 12 israelske drenge i alderen 16 til 18 år den 18. juli, efter at den unge kvinde fra Storbritannien havde anmeldt, at hun var blevet voldtaget af flere turister på et hotel Ayia Napa.

Ayia Napa er en populær turistdestination i det sydøstlige Cypern.

En talsperson for politiet har oplyst til AP, at kvinden frivilligt trak sin forklaring om voldtægt tilbage under en afhøring kort efter midnat søndag.

I den forbindelse fortalte hun, at der havde været "seksuel kontakt" mellem hende og flere af de mistænkte, men at hun ikke var blevet voldtaget.

Ifølge det statslige nyhedsbureau Cyprus News Agency forklarede kvinden under afhøringen, at hun indgav en anmeldelse om voldtægt, fordi hun følte sig "vred og krænket".

Årsagen hertil var, at flere af de mistænkte fra Israel angiveligt havde optaget en video af hende, mens hun havde sex med nogle af de andre i gruppen.

Fem af drengene blev løsladt torsdag, da der efter efterforskernes opfattelse ikke længere var grundlag for at holde dem i politiets varetægt.

Under et retsmøde i sagen fredag ved en domstol i den cypriotiske by Paralimni oplyste politiets efterforskere, at kvinden var i et forhold med en af de mistænkte, mens hun havde haft sex med flere af de øvrige.

Kvinden vil ifølge flere medier - herunder nyhedsbureauet AFP - blive sigtet for at have afgivet falsk forklaring om en opdigtet forbrydelse.

Hun vil blive stillet for en dommer mandag.