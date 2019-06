Israel opkalder Golan-bosættelse efter Donald Trump

Israel har indviet en ny bosættelse i de strategiske Golanhøjder i det nordlige Israel ved grænsen til Syrien, Libanon og Jordan.

Bosættelsen hedder Ramat Trump - eller Trump Højderne - og er opkaldt efter USA's præsident, Donald Trump.

Indvielsen skete søndag, da premierminister Netanyahus regering samledes på stedet for med en ceremoni at indvie den.

Også USA's Israel-ambassadør, David Friedman, var med.

I øjeblikket er Ramat Trump kun en lille bosættelse, der ligger afsides. Men Israel håber, at der nu tiltrækkes langt flere mennesker, så Ramat Trump får flere end de nuværende blot ti indbyggere.

Navngivningen er kommet i stand, to måneder efter at Trump anerkendte Israels suverænitet over Golan-højderne, som Israel erobrede fra Syrien under Seksdageskrigen i 1967.

Siden har Israel annekteret de strategisk vigtige Golan-højder, men annekteringen er ikke internationalt anerkendt.

Men Israel agter ikke at opgive Golan, hvorfra man kan se til Damaskus på en klar dag.

Israel og Syrien har udkæmpet meget blodige slag under krigene i 1967 og i 1973 om kontrol med højderne.

Inden Israels erobring beskød syrisk artilleri israelske byer fra Golan.

- Golan er israelsk, og det vil det altid være, sagde Netanyahu i Ramat Trump.

- Trump er en meget stor ven af Israel. Han har truffet en beslutning, der aldrig tidligere er truffet, sagde Netanyahu om Trumps anerkendelse af, at Golan er israelsk.

I øjeblikket bor der 23.000 drusere og omkring 25.000 israelske bosættere i Golan.