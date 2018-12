Talsmand: Koalition har enstemmigt besluttet at opløse parlamentet og gå mod et valg i begyndelsen af april.

Israels koalitionsforhandlere er enige om, at der skal udskrives et tidligt valg. En talsmand for premierminister Benjamin Netanyahu siger, at parlamentet vil blive opløst, og at der skal holdes valg i april.

