Israel fordømmer EU's forsøg på at redde atomaftale med Iran

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, kritiserer EU for at underkende atomfare fra Iran.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, kritiserer EU for at prøve at redde atomaftalen med Iran.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Det virker som om, at der er nogle i Europa, som ikke vil vågne, før atommissiler fra Iran lander på europæisk jord. Men så vil det være for sent, siger Netanyahu i en video, som han mandag har lagt ud på Twitter.

Hans kommentar kommer, efter at EU's udenrigsministre mandag på et i møde Bruxelles drøftede Irans brud på aftalen. Iran meddelte for nylig, at det har beriget uran i højere grad, end det er fastsat i aftalen.

EU's udenrigspolitiske chef, Federica Mogherini, sagde mandag, at den øgede berigelse er reversibel, og at de andre parter i aftalen ikke anser det som et "betydeligt" brud på aftalen.

Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), sagde inden mødet, at det er afgørende at sende "et stærkt signal" til Iran om at overholde dets forpligtelser.

- Det vil være en kæmpe trussel mod fred og sikkerhed. Det vil være en trussel mod ikke bare os, men hele regionen, sagde han.

Atomaftalen fra 2015 stiller Iran økonomiske fordele i sigte. Blandt andet i kraft af lempede sanktioner.

Men i foråret 2018 trak præsident Donald Trump USA ud af atomaftalen og genindførte skrappe økonomiske sanktioner mod Iran.

Iran, som indgik aftalen med EU og de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, mener ikke, at det har fået de økonomiske lettelser, som landet blev stillet i udsigt til gengæld for at skrive under på aftalen.

I sidste uge advarede Benjamin Netanyahu om, at israelske kampfly kan slå til "over alt i Mellemøsten, inklusive Iran".

Netanyahu har konsekvent været modstander af atomaftalen, og han opfordrede i sin tid Donald Trump til at trække USA ud af den.