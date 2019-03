Israel angriber Gaza med kampvogne efter raketangreb

Fem raketter er blevet affyret fra Gaza mod Israel natten til søndag dansk tid.

Det oplyser den israelske hær ifølge nyhedsbureauet AP.

Angrebet har efterfølgende fået den israelske hær til at beskyde tilhørssteder for Hamas-bevægelsen med kampvogne, beretter nyhedsbureauet AFP.

Der er ingen meldinger om dræbte i forbindelse med angrebene, oplyser den israelske hær.

Optrapningen af angreb kommer få timer efter en stor protestmarch i Gazastriben langs grænsen til Israel, hvor fire palæstinensere er blevet dræbt.

Omkring 40.000 palæstinensere var samlet til demonstrationen. Her markerede de, at det lørdag var præcis et år siden, at de første ugentlige demonstrationer begyndte i området.

Demonstranterne kræver, at Israel ophæver blokaden af Gazastriben.

Ud over de fire dræbte kom omkring 316 palæstinensere til skade i sammenstød med den israelske hær.

De nye angreb truer med at underminere et forsøg fra Egypten på at etablere en våbenhvile mellem Hamas-bevægelsen og Israel.

Der var tidligere på ugen forlydender om, at en våbenhvile var trådt i kraft, men allerede få timer efter fortsatte angrebene.

Den seneste eskalering af konflikten begyndte først på ugen, efter et overraskende raketangreb på et hus uden for Tel Aviv, hvor syv personer blev såret.

Det fik straks Israel til at indlede en række angreb mod Gazastriben.

Lørdagens palæstinensiske protestmarch er blevet afholdt få dage før valget i Israel 9. april.

Her står premierminister Benjamin Netanyahu til at få hård modstand af den tidligere militærchef Benny Gantz. Han står i spidsen for en række centrum-venstre-partier.