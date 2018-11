Islamister dræber præst og ti følgere under angreb i Somalia

Den militante gruppe al-Shabaab hævder at stå bag et bilbombeangreb mod et religiøst samlingssted.

Militante fra den islamistiske gruppe al-Shabaab angreb mandag et religiøst samlingssted i det centrale Somalia.

Gruppen hævder, at en præst og ti af hans følgere er blevet dræbt under angrebet.

- En bilbombe smadrede centret, der tilhørte en mand, der har fornærmet profeten. Vores militante er nu inden for, og kampene fortsætter, siger talsmand for al-Shabaab Abdiasis Abu Musab.

Dødstallet er endnu ikke bekræftet fra officielt hold.

Indbyggere i byen Galkayo, hvor angrebet fandt sted, siger, at præsten tilsyneladende var et mål, fordi hans menighed hovedsageligt består af unge mennesker, der spiller musik og danser.

Al-Shabaab hævdede sidste år, at den nu dræbte præst havde betegnet sig selv som "profeten".

Myndighederne forsøger mandag stadig at klarlægge omstændighederne omkring angrebet.

- Vi kender endnu ikke dødstallet. Al-Shabaab har truet ham (præsten, red.) mange gange, siger Abdirashid Hashi, guvernør i Mudug-regionen.

Al-Shabaab kæmper for at vælte regeringen i Somalia og erstatte den med et styre under streng islamistisk lov.

Gruppen kontrollerer små områder af Mudug-regionen, der dog ikke omfatter byen Galkayo, hvor mandagens angreb fandt sted.