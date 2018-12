Irlands parlament stemmer for at tillade abort

Stort flertal af irerne stemte for at ophæve forbud mod abort i maj. Nu er loven tæt på at være en realitet.

Det irske parlament stemmer torsdag aften ja til en lov, som vil give kvinder mulighed for abort. Det skriver det irske medie RTE.

Vedtagelsen følger en folkeafstemning i maj, hvor et stort flertal af irerne stemte for at ophæve et forbud mod abort.

Loven mangler nu kun at blive underskrevet af præsident Michael D. Higgins, før den endeligt træder i kraft. Det formodes at være en formalitet.

- Jeg vil gerne takke de forkæmpere, som kæmpede i 35 år for at forandre en nation og for at ændre hjerter og sind, siger sundhedsminister Simon Harris ifølge RTE.

- Jeg vil gerne takke det mindretal, der kæmpede kampen herinde (i parlamentet, red.), da det var let for flertallet bare at ignorere det, siger han.

Senator Rónán Mullen kalder derimod vedtagelsen af den nye lov for et trist øjeblik.

Han mener, at forbuddet mod abort var godt, og han tror, at fremtidige generationer vil fortryde.

Den nye lov giver kvinder mulighed for abort frem til senest 12. uge af graviditeten.

Der er dog også mulighed for abort senere, hvis der er en risiko for morens liv eller sundhedstilstand.

Mellem 1980 og 2012 rejste mere end 150.000 irske kvinder til England og Wales for at få foretaget en abort.

Siden 2013 har irske kvinder kunnet få abort, hvis svangerskabet udsætter kvindens liv for fare.

Abort har derimod ikke været lovligt, hvis graviditeten skyldtes en voldtægt eller incest.

Ved folkeafstemningen i maj stemte omkring 66 procent af irerne for at ophæve et tillæg til Irlands forfatning fra 1983, der forbød abort.

Den nye abortlov vil ifølge RTE lande på præsident Michael D. Higgins' bord meget snart.

Irske kvinder ventes at kunne få mulighed for abort allerede fra januar.