Irland vurderer nu risiko for kaotisk brexit som betydelig

Irlands regering er samlet tirsdag for at gennemgå, om forberedelserne til et aftaleløst brexit er på plads.

Risikoen for, at Storbritannien forlader EU til efteråret uden en aftale, er betydelig, mener regeringen.

- Den irske regering vurderer nu, at risikoen for et kaotisk brexit er signifikant, siger finansminister Paschal Donohoe på vej ind til et EU-møde i Bruxelles.

På tirsdagens møde vil ministrene få en orientering af vicepremierminister Simon Coveney om flere rapporter, der tegner et billede af de økonomiske konsekvenser af brexit.

Irland har allerede vedtaget en række love i parlamentet, så man er klar til at møde de omvæltninger, som en papirløs EU-skilsmisse med briterne vil medføre.

- Vi skal nu se på, om yderligere beslutninger skal træffes for at sikre, at landet er beskyttet, siger Donohoe.

For irerne har det høj prioritet, at EU er velfungerende i efteråret, når man nærmer sig 31. oktober, der er dagen for briternes farvel til unionen - medmindre andet besluttes inden da.

Brexit vil - skulle det ske den dag - falde sammen med, at ledelsen i EU-Kommissionen skiftes ud.

- Jeg føler mig sikker på, at den nye ledelse i institutionerne fortsat vil vise forståelse og støtte, som de nuværende ledere gør.

- De forstår vores udfordringer. Men de forstår også, at vi er besluttede på at leve op til forpligtelser, som vi har i dag, siger Paschal Donohoe.

Han mener, at EU har udvist "overvældende forståelse" for de udfordringer, som Irland har. EU er, mener finansministeren, helt essentiel for Irlands "fremtidige udvikling" både politisk og økonomisk.

Regeringen ventes i denne uge at have en opdateret udgave af en større beredskabsplan klar.

Den forsøger at give svar på, hvordan Irland kan opretholde en usynlig grænse til Nordirland, som har været et af de helt store problemer i skilsmisseforhandlinger mellem Storbritannien og EU.

Udfordringen er, at den skrøbelige fredsproces i Nordirland forhindrer, at man kan have en egentlig grænse med kontrolposter.

Samtidig er man nødt til at have en form for kontrol, da grænsen mellem Irland og Nordirland bliver en af EU's ydre grænser. Man har arbejdet med planer om at foretage nødvendig kontrol væk fra selve grænsen.