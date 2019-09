Irans præsident: Vort atomprogram bliver optrappet

Irans præsident, Hassan Rouhani, siger, at Iran og EU næppe vil nå til enighed om en atomaftale i de kommende dage. Han antyder på tv, at iranerne "vil optrappe" atomprogrammet.

- Vi vil snart meddele, hvilke forpligtelser vi ikke vil leve op til, og som vil indebære optrappede aktiviteter i vort atomprogram, siger Rouhani ifølge det statslige tv.

- Denne tredje nedprioritering af Irans forpligtelser vil være den vigtigste, og den vil have ekstraordinære følger, siger Rouhani uden at uddybe udtalelsen.

Rouhani siger, at EU stadig har to måneder til at leve op til de forpligtelser, der har påtaget sig i atomaftalen fra 2015, som er i fare for at blive ophævet. Iran siger, at det ikke har tillid til EU's engagement i aftalen.

Rouhani udelukker bilaterale forhandlinger med USA, som har indført sanktioner mod Irans rumprogram. Amerikanerne siger, at en nylig eksplosion ved en iransk raketaffyringsrampe var et tegn på udvikling af missiler.

Iran og tre europæiske lande - Storbritannien, Frankrig og Tyskland - kæmper for atomaftalen, som skal begrænse Irans atomprogram, efter at USA trak sig ud aftalen sidste år.

Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, har dog også taget flere forbehold.

- Der er stadig meget arbejde at gøre. Det er stadig meget skrøbeligt, sagde Le Drian til pressen i Paris tirsdag.

Frankrig har ledet bestræbelserne på at få mere udvikling i dialogen med det iranske styre. Præsident Emmanuel Macron udtrykte under G7-topmødet i Frankrig sidst i august håb om, at der kan finde et møde sted mellem Rouhani og USA's præsident, Donald Trump.

Rouhani afviste dog dette i en tale i Irans parlament tirsdag. Han pointerede, at enhver dialog med USA skal finde sted inden for rammen af de seks stormagters atomaftale med iranerne.

- Måske er der sket en misforståelse. Vi har sagt det flere gange, og vi gentager det: Der er ikke truffet nogen beslutning om bilaterale forhandlinger med USA.

- Hvis USA ophæver alle sanktioner, så vil det være muligt at forhandle med dem under 5+1 møder (møde mellem de seks stormagter, red.), som det skete tidligere, sagde han.