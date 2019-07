Irans Revolutionsgarde: Vi har beslaglagt britisk skib

Et britisk skib er angiveligt blevet beslaglagt ved Hormuzstrædet, hvor der i øjeblikket er store spændinger.

Irans Revolutionsgarde oplyser fredag, at den har beslaglagt et britisk skib i det højspændte område ved Hormuzstrædet.

Der er tale om det britiske olieskib "Stena Impero". Det skal ifølge Irans Revolutionsgarde have overtrådt internationale søfartsregler.

Skibet er nu i de iranske styrkers varetægt og på vej nordpå mod Iran.

Skibets ejer, Stena Bulk, og Northern Marine, der står for driften af skibet, oplyser, at man "i øjeblikket ikke kan komme i kontakt med skibet".

Ifølge Northern Marine blev skibet mødt af både små skibe og helikoptere, da det blev tilbageholdt i Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det skal ifølge Northern Marine være sket i internationalt farvand.

Selskabet oplyser, at der var 23 personer om bord på skibet. Der har fredag aften ikke været nogen meldinger om tilskadekomne.

Det var angiveligt myndighederne i den iranske provins Hormozgan, der bad om, at skibet skulle beslaglægges.

Det er den seneste optrapning af en særdeles højspændt situation i området ved Hormuzstrædet, der forbinder Den Persiske Golf og Omanbugten.

Torsdag forlød det, at Iran havde tilbageholdt et skib fra De Forenede Arabiske Emirater. Og senere meddelte USA, at man havde skudt en iransk drone ned i området. Det er fredag dog blevet afvist af Iran.

For cirka en måned siden - den 20. juni - skød Iran en militærdrone fra USA ned over netop Hormuzstrædet. Det skete med et iransk jord-til-luftmissil.

Kort forinden havde USA beskyldt Iran for at angribe to tankskibe i området. Også det blev dog afvist af iranerne.

- Iran afviser kategorisk USA's uberettigede beskyldning om hændelserne vedrørende tankskibene 13. juni og fordømmer det på hårdest mulig måde, lød det dengang fra Irans FN-delegation.

Området ved Den Persiske Golf er ekstremt vigtigt for verdens olieeksport.

Omkring 40 procent af verdens olieproduktion sejler ifølge erhvervsmediet Bloomberg fra Den Persiske Golf gennem Hormuzstrædet og via Omanbugten ud på Det Arabiske Hav og videre til resten af verden.