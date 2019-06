Iran viser med kort stedet for nedskydning af spionfly

Irans udenrigsminister, Javad Zarif, offentliggør et kort, som viser, at et amerikansk dronefly blev skudt ned over iransk farvand

- Der kan ikke være nogen tvivl om, hvor flyet var, da det blev skudt ned, skriver Zarif på Twitter, hvor kortet gengives.

Kortet, der er med detaljerede koordinater, viser to gule felter langs det ubemandede spionflys rute. De synes at vise, hvornår der blev sendt advarsler til flyet.

Præsident Donald Trump og den amerikanske hær har hele tiden holdt fast i, at dronen blev skudt ned ved Hormuzstrædet over internationalt farvand.

Trump siger, at han stoppede et gengældelsesangreb på Iran. Men han fortæller NBC, at hvis USA går til angreb, så vil det være for at udrydde Iran.