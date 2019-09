Iran advarer EU: Lev op til jeres løfte og red atomaftale

Iran vil i løbet af nogle timer informere EU om, at det tager yderligere skridt væk fra atomaftalen fra 2015.

Det siger udenrigsminister Javad Zarif ifølge det iranske nyhedsbureau Irna.

En deadline til europæerne udløber fredag.

- Jeg vil om et par timer informere (EU's udenrigspolitiske chef, Federica Mogherini. red.) om Irans beslutning, som vil blive igangsat fredag, siger han ifølge Reuters.

- Selvfølgelig kan disse skridt gøres om, hvis EU lever op til sit løfte om at redde aftalen, føjer han til.

FN's atomeksperter har ved en række inspektioner fastslået, at Iran overholder atomaftalen fra 2015.

Men præsident Donald Trump trak i 2017 USA ud af aftalen og genindførte meget hårde økonomiske sanktioner mod Iran, blandt andet en boykot af iransk olie.

Samtidig advarede USA europæiske virksomheder, der i stort tal var på vej tilbage til Iran for at handle, at de ville blive straffet. I realiteten betød det, at hvis de handlede med Iran, så kunne de ikke længere komme ind på det amerikanske marked.

Det har fået de europæiske virksomheder til at flygte ud af landet. Det har ramt den iranske økonomi hårdt.

EU har drøftet forskellige løsninger for at kompensere Iran. Senest har Frankrigs præsident foreslået en hjælpepakke til Iran på godt 100 milliarder kroner.

Iran har bebudet, at det på dets atomanlæg vil øge berigningen af uran, hvis der ikke er fremskridt.

Landet undsagde atomaftalen første gang i begyndelsen af juli ved at bryde grænsen for uranberigelse. Fredag vil man gå en tak videre ifølge regimet. Detaljerne er endnu ikke offentliggjort.

Ved endnu en gang at øge berigningen af uran kommer Iran et skridt nærmere at kunne udvikle atomvåben.