Iran: USA's nye sanktioner vil afbryde diplomatiet for evigt

Trumps sanktioner lukker en gang for alle mulighederne for diplomatiske relationer til Iran, skriver talsmand.

USA's seneste sanktioner mod Iran vil "afbryde de diplomatiske kanaler for evigt".

Det skriver Abbas Mousavi, der er talsmand for det iranske udenrigsministerium på Twitter.

USA's præsident, Donald Trump, sagde mandag, at han havde underskrevet et dekret med ordre om skrappe sanktioner mod Iran.

De nye sanktioner er blandt andet rettet mod Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, og den iranske udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif.

Sanktionerne er en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk drone torsdag, men de ville være blevet indført under alle omstændigheder, lød det mandag fra Trump.

- At indføre sanktioner mod Irans øverste leder og udenrigsminister er den endelige afslutning af vejen mod diplomati, skriver den iranske talsmand på Twitter.

- Trumps desperate administration ødelægger de etablerede internationale mekanismer for at opretholde verdensfreden og sikkerheden.

Ifølge Trump vil de nye sanktioner betyde, at iranske værdier for milliarder af dollar indefryses, og sanktionerne kan være i kraft i "årevis".

De nye sanktioner kommer på et tidspunkt, hvor der er store spændinger mellem USA og Iran.

Iran skød torsdag en amerikansk drone ned, fordi den ifølge præstestyret var fløjet ind i iransk luftrum over Hormuzstrædet.

USA har benægtet, at dronen skulle have befundet sig i iransk luftrum.

I maj beordrede regeringen i Washington alle lande til at stoppe olieimport fra Iran.

Trump-administrationen ønsker at presse Iran til at genåbne forhandlinger om dets atomprogram og missiler, samt at presse landet til at indstille, hvad Trump betegner som "terrorfinansiering" i regionen.