Instagram skjuler likes for brugere i flere lande

For at lette presset på brugere, søsætter Instagram et nyt forsøg, hvor antal likes på opslag skjules.

I en række lande vil man fra torsdag ikke kunne se, hvor mange likes andres billeder får på det sociale medie Instagram. Det er et led i et forsøg, som platformen sætter i gang for at lette presset på brugerne.

Ændringen vil påvirke brugere i Australien, Brasilien, Italien, Irland, Japan og New Zealand. Instagram, der er ejet af Facebook, har allerede testet ændringen i Canada siden maj.

Sociale medier er generelt blevet kritiseret for at deres platforme kan påvirke brugerne. Forskning har tidligere antydet, at Instagram kan påvirke unges mentale sundhed negativt.

- Vi vil have, at Instagram skal være et sted, hvor folk føler sig komfortable med at udtrykke sig, siger Mia Garlick, politisk direktør for Facebook i Australien og New Zealand i en pressemeddelelse.

- Vi håber, at denne test vil fjerne presset omkring, hvor mange likes et opslag får, så man kan fokusere på at dele de ting, man elsker, lyder det videre.

Selv om ændringen er blevet beskrevet som en test, er der ikke oplyst nogen slutdato på projektet.

Instagram, der har to milliarder brugere på verdensplan, er en platform, hvor brugere kan lægge billeder og videoer op, som andre kan kommentere og like.

Men i de udvalgte testlande vil likes fremover ikke være synlige på brugernes profiler, billeder eller videoer.

Brugere kan fortsat se, hvor mange likes deres egne opslag får, men de skal klikke sig videre til en anden side for at gøre det.

I 2017 rangerede et studie fra Royal Society for Public Health Instagram på førstepladsen som det værste sociale medie for unges mentale sundhed i Storbritannien.

I 2018 viste en spørgeskemaundersøgelse blandt teenagere i USA, der var lavet af analyseinstituttet Pew Research Center, at næsten 40 procent oplevede et pres for kun at dele indhold, der tiltrak mange likes.