Indonesisk flyselskab annullerer milliardordre på Boeing-fly

Flyselskabet Garuda Indonesia annullerer en ordre til flere milliarder dollar på 49 Boeing 737 MAX fly.

Det oplyser det indonesiske flyselskab natten til fredag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er den første officielle annullering af en ordre på flymodellen, efter to dødelige flystyrt inden for få måneder med fly af typen Boeing 737 MAX 8.

- Vi har sendt et brev til Boeing med en forespørgsel om at annullere ordren, siger Ikhsan Rosan, der er talsmand for Garuda Indonesia.

- Det skyldes, at Garudas passagerer i Indonesien har mistet tilliden og ikke længere har tiltro (til flymodellen, red.).

10. marts omkom 157 personer i en flyulykke i Etiopien. Styrtet skete, kort efter at Ethiopian Airlines-flyet lettede fra Etiopiens hovedstad, Addis Abeba.

Flyet var et Boeing 737 MAX 8.

Et fly af samme type styrtede ned 29. oktober sidste år, hvor 189 mennesker mistede livet. Også det styrt skete kort efter afgang. Her var det et fly fra det indonesiske luftfartsselskab Lion Air, der styrtede i havet.

Siden har der været fokus på en særlig software i Boeings MAX-fly, og der er flyveforbud for de to typer MAX-fly i flere end 30 lande.

Efter det seneste flystyrt den 10. marts besluttede EU og blandt andre USA, Australien og Japan, at holde alle fly af typen Boeing 737 MAX 8 og MAX 9 på jorden.

Torsdag kunne avisen Financial Times berette, at Boeing fremover vil forsyne alle nye 737 MAX fly med en ny advarselslampe som standardudstyr. Derudover skal advarselslampen monteres i alle eksisterende fly.

- Advarselslamperne vil varsle piloterne i tilfælde af, at to vigtige sensorer ikke er overens, skrev The Financial Times med henvisning til en kilde tæt på Boeing.