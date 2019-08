Indonesien flytter hovedstad til Borneo

Indonesien flytter landets hovedstad fra storbyen Jakarta, der trues af oversvømmelser, trafikkaos og jordskælv, til den grønne ø Borneo.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den nuværende hovedstad Jakarta har ti millioner indbyggere, men tæller man hele det befolkningstunge opland med, runder storbyen 30 millioner.

Den nye hovedstad, der endnu ikke har fået et navn, kommer til at ligge på øen Borneo, der ikke rammes af naturkatastrofer i lige så høj grad som resten af landet.

- Det er en strategisk placering i midten af Indonesien tæt på voksende byområder, siger Indonesiens præsident, Joko Widodo, ifølge Reuters på et pressemøde.

Miljøaktivister er skeptiske over for den nye hovedstads placering. De frygter, at det vil gå ud over øens skove, hvor blandt andet orangutanger og næseaber har hjemme.

- Beslutningen vil få betydning for miljøet. Jakarta har været ramt af forurening, vandkrise og oversvømmelse. Vi vil ikke have de problemer i den nye hovedstad, siger Jasmine Puteri fra Greenpeace i Indonesien til Reuters.

Ifølge Indonesiens præsident vil etableringen af den nye hovedstad koste knap 221 milliarder kroner.