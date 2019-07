Mandag formiddag dansk tid har Indien sendt en raket mod Månen. Den skulle have været afsted forrige søndag.

Indien har foretaget en succesfuld opsendelse af et rumfartøj med kurs mod Månens sydlige side.

Raketten blev sendt afsted mandag formiddag dansk tid, skriver flere nyhedsbureauer som Reuters og AFP mandag.

Projektet er det mest ambitiøse, som Indien har iværksat i håbet om at cementere sin position på den internationale rumscene.

Dermed forsøger landet at blive den fjerde nation - efter Rusland, USA og Kina - til at lande et rumskib på Månen.

Oprindeligt skulle raketten havde været i luften for en uges tid siden, men opsendelsen blev aflyst på grund af tekniske problemer. Det skete, 56 minutter inden raketten efter planen skulle have været i vejret.

Raketten lettede i stedet mandag fra Satish Dhawan Space Centre på øen Sriharikota, der ligger ud for kysten ved den sydøstlige delstat Andhra Pradesh.