Indien skrotter britiske navne på tre øer

Indiens premierminister, Narendra Modi, har givet tre øer i øgrupperne Andamanerne og Nicobarerne nye navne.

De har hidtil haft britiske koloninavne, men nu er de opkaldt efter en indisk frihedskæmper og hans ry, skriver Daily Telegraph.

Ifølge avisen sker det som led i en kampagne, hvor Modis hindu-nationalistiske regering distancerer sig fra to århundreders britisk kolonistyre.

Hidtil har de tre øer heddet Ross, Neil og Havelock Island.

Men under et besøg på øerne i Den Bengalske Bugt i søndags meddelte premierministeren ifølge avisen, at nu har øerne fået nye navne.

De er opkaldt efter den indiske frihedskæmper Subhash Chander Bose.

Han var en hinduistisk nationalist, der samlede en oprørshær bestående af indiske soldater under Anden Verdenskrig.

Da var Storbritannien stadig kolonimagt i Indien, og Bose og hans oprørshær hjalp Nazityskland og den japanske hær med at bekæmpe briterne i Indien, skriver Daily Telegraph.

Oprørerne blev tildelt nederlag sammen med japanerne. Bose døde i 1945 af brandsår, han fik ved en flyulykke.

Nu har øen Ross så fået nyt navn, nemlig Subhash Chander Bose Øen.

Den nærliggende ø Neil hedder nu Shaeed, eller Martyr.

Havelock Island har fået navnet Swaraj, der betyder Uafhængig.

- Når der gælder helte fra frihedskampen, tager vi med stolthed Boses navn, og derfor har denne regering udstedt en bekendtgørelse om, at øernes navne ændres, sagde premierminister Modi under besøget i port Blair, hovedbyen i de to øgrupper Andamanerne og Nicobarerne.