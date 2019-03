IS-teenagers familie beder Storbritannien om at vise nåde

Storbritannien er blevet bedt om at genoverveje beslutningen om at tage statsborgerskabet fra Shamima Begum.

Den britiske teenager Shamima Begums familie opfordrer i et brev det britiske indenrigsministerium til at genoverveje beslutningen om at tage det britiske statsborgerskab fra hende. Det skriver Sky News.

Opfordringen kommer, efter at Begum fredag mistede sin søn.

Begum rejste i 2015 som 15-årig fra London til Syrien. Her tilsluttede hun sig den militante gruppe Islamisk Stat (IS).

I februar meddelte det britiske indenrigsministerium, at det vil tage statsborgerskabet fra Begum.

Det er den beslutning, som den unge kvindes familie nu vil have ændret.

- Vi skriver på vegne af fru Shamima Begums mor for at bede jer om at genoverveje jeres beslutning fra 19. februar om at tage det britiske statsborgerskab fra hendes datter, skriver familiens advokat i et brev.

- Frøken Begum beder om at overveje at vise nåde set i lyset af de nye oplysninger - særligt om den nyfødte søns død, lyder det.

Inden sønnens død sagde Shamima Begum, at hun ønskede at vende tilbage til Storbritannien, fordi hun mente, at det ville være bedre for hendes nyfødte søn at vokse op der.

Begum blev gift med den hollandske mand Yago Riedijk, få dage efter at hun i 2015 ankom til Islamisk Stats territorium i Syrien.

Han ønsker, at hun vender tilbage til Holland sammen med ham.

Shamima Begum er ikke den eneste britiske IS-brud, der har fået frataget sit britiske statsborgerskab.

The Sunday Times skrev søndag, at 30-årige Reema Iqbal og hendes 28-årige søster, Zara, havde fået frataget statsborgerskab.

Årsagen var, at de havde "giftet sig ind i terrororganisationer, der er tilknyttet drab på vestlige gidsler".

Den britiske indenrigsminister Sajid Javids beslutning om at fratage Begum statsborgerskab har skabt stor debat i Storbritannien.

Mange politikere har påpeget, at det er forbudt at gøre en brite statsløs.