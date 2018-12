Hvert 24. sekund dør en person i trafikken - og tallet stiger

Trafikulykker den hyppigste dødsårsag blandt børn og unge verden over, viser ny rapport fra WHO.

Hvert 24. sekund bliver en person slået ihjel i en trafikulykke et sted i verden. I alt bliver 1,35 millioner mennesker hvert år dræbt i trafikken.

Sådan lyder det i en ny rapport fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), der kalder på international handling.

I løbet af tre år er antallet af dræbte steget med 100.000. Trafikulykker er nu den hyppigste årsag til dødsfald blandt børn og unge i alderen fem til 29 år, lyder det fra WHO.

- Disse dødsfald er en uacceptabel pris at betale for mobilitet, siger WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus i en meddelelse.

- Der er ingen undskyldning for ikke at handle. Det er et problem med dokumenterede løsninger, siger han.

Rapporten fra WHO, der tager en status på trafiksikkerheden, viser, at situationen bliver værre.

I den forrige rapport, der er baseret på data fra 2013, var det samlede antal trafikdræbte vurderet til at være 1,25 millioner årligt. I den nyeste rapport fra 2016 var det steget til omkring 1,35 millioner årligt.

Tager man forbehold for et stigende antal folk og biler på kloden, er dødsraten dog stabiliseret de senere år.

- Det peger på, at nuværende indsatser for trafiksikkerheden i nogle middel- og højindkomstlande har lagt en dæmper på situationen, lyder det fra WHO.

Det skyldes i høj grad bedre lovgivning i forhold til fart, spirituskørsel, sikkerhedsseler, hjelme og ordentlig fastspænding af børn. Desuden peger WHO på, at bedre biler og flere cykelbaner har hjulpet.

Men selv om nogle lande har oppet sig, står det stadig ilde til i mange fattige lande.

Ifølge fredagens rapport har "ikke et eneste lavindkomstland vist en reduktion i det samlede antal døde".