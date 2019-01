Hundredtusinder af statsansatte i USA skal tilbage på arbejde

De statsansatte i USA, der har været sendt på ufrivillig orlov under nedlukningen, skal tilbage på arbejde.

Hundredtusinder af amerikanske statsansatte er blevet bedt om at vende tilbage på arbejde, efter at USA delvist har været lukket ned i 35 dage.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

De statsansatte skal "omgående og på ordentlig vis genåbne ministerier", lyder det fra et regeringskontor for administration og budgetter.

Regeringskontoret sendte sent fredag aften et notat til ledelserne i de ministerier og departementer, der indtil nu har været lukket.

Det skete, kort tid efter at USA's præsident underskrev en lov fra Kongressen, der giver landet et midlertidigt budget.

Tidligere fredag aften godkendte Kongressens to kamre, Senatet og Repræsentanternes Hus, enstemmigt loven.

Loven skal sætte en stopper for nedlukningen af det amerikanske statsapparat. Indtil videre bliver der åbnet for statskassen i tre uger indtil den 15. februar.

Den delvise nedlukning af statsapparatet begyndte den 22. december, da præsident Donald Trump afviste et finansieringsforslag, der ikke opfyldte hans krav om 5,7 milliarder dollar til en mur mellem USA og Mexico.

Siden da har 800.000 amerikanske statsansatte enten været tvunget på arbejde eller på orlov uden løn.

Den delvise nedlukning har betydet, at 9 ud af 15 ministerier og en lang række andre myndigheder har været helt eller delvist lukket. Det er blandt andet gået ud over national sikkerhed, politi, offentlig transport, parker og museer.

23. januar meddelte det amerikanske forbundspoliti, FBI, at nedlukningen ødelægger FBI's terrorbekæmpelse og kontraspionage.

Blandt andet kan forbundspolitiet ikke længere kan betale sine informanter, lød det fra Tom O'Connor, der er formand for sammenslutningen af FBI-agenter, FBI Agents Association (FBIAA).

Torsdag lød det fra flere flyselskaber, at både sikkerhedsmyndighederne og trafikkontrollen var tæt på bristepunktet, fordi deres ansatte ikke har fået udbetalt løn.

Den manglende løn har fået flere og flere til ikke at møde på arbejde eller at melde sig syge, oplyste de amerikanske luftfartsmyndigheder.

Luftfartsselskabet Southwest Airlines topchef, Gary Kelly, sagde:

- Vi ville være vanvittige, hvis ikke vi var bekymrede over dette her. Alle bør være opmærksomme på, at nedlukningen skader økonomien og luftfarten.

Finansieringen af de resterende 75 procent af de offentlige myndigheder ligger fast frem til efteråret 2019 som følge af det budget, der trådte i kraft i oktober.

20 gange i amerikansk historie har en budgetkrise ført til en hel eller delvis nedlukning. Før den nuværende var den længste nedlukning i 1995 under præsident Bill Clinton. Den varede i tre uger.