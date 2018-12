Huaweis finansdirektør kræver sig løsladt fra Canada

Huaweis finansdirektør, Meng Wanchou, argumenterer for, at hun må løslades mod kaution af hensyn til sit helbred. Hun erklærer sig desuden uskyldig i alle anklager.

Det viser canadiske retsdokumenter søndag.

På et retsmøde i Canada fredag besluttede en dommer at udsætte beslutningen, om hvorvidt Meng kunne løslades mod kaution, til mandag. Hun er derfor fortsat i fængsel.

Finansdirektøren for den kinesiske telegigant blev anholdt 1. december i Canada efter anmodning fra USA.

USA mistænker hende for at have brudt de amerikanske sanktioner mod Iran og kræver hende derfor udleveret.

Ifølge retsdokumenterne argumenterer 46-årige Meng for, at hun på grund af forhøjet blodtryk og frygt for sit helbred bør få tilladelse til at blive løsladt mod kaution.

Hun oplyser, at hun har fået medicinsk behandling, mens hun var været tilbageholdt i Canada.

De canadiske anklagere argumenterer for, at hun ikke kan blive løsladt, mens hun venter på at blive udleveret til USA. De frygter, at hun vil flygte ud af landet.

Det afviser finansdirektøren, ligesom hun afviser, at der er hold i anklagerne mod hende, fremgår det af en edsvoren erklæring.

I erklæringen lyder det fra Meng, at hun er klar til at bestride anklagerne ved retten i USA, hvis hun bliver udleveret.

Kina har advaret om, at det vil få alvorlige konsekvenser, hvis ikke Canada omgående løslader den fremtrædende kinesiske forretningskvinde.

Lørdag og søndag har Kina kaldt først Canadas og dernæst USA's ambassadør til samtale i Kinas udenrigsministerium.

Sagen har sået tvivl om, hvorvidt våbenhvilen i handelsstriden mellem USA og Kina vil holde, og om verdens to største økonomier kan løse de komplekse problemer, der skiller dem.