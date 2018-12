Huaweis finansdirektør er anholdt i Canada

Kinesiske Huaweis finansdirektør er blevet anholdt i Canada med henblik på at udlevere direktøren til USA.

Den kinesiske teknikgigant Huaweis finansdirektør er blevet arresteret i Canada. Det sker med henblik på at udlevere direktøren i USA, hvor anklagen lyder på sanktionsbrud.

Det skriver den canadiske avis Globe and Mail.

- Wanzhou Meng blev arresteret i Vancouver den 1. december. Hun er efterlyst til udlevering til USA, og en kautionshøring er sat til fredag.

- Da der er et forbud mod oplysninger, kan vi ikke oplyse mere på dette tidspunkt, siger talsmand for det canadiske justitsministerium Ian McLeod til Globe and Mail.

Wanzhou Meng er ikke bare finansdirektør i Huawei. Hun er også næstformand i selskabets bestyrelse og datter til grundlæggeren, Ren Zhengfei.

Huawei er hurtigt blevet en af verdens største producenter af smartphones og er et af de største selskaber i Kina.

Ifølge den canadiske avis har de amerikanske myndigheder siden 2016 efterforsket, om Huawei har omgået sanktioner mod Iran ved at videresælge udstyr fra den amerikanske virksomhed Hewlett-Packard, HP, til landet.

Det skulle være sket via selskabet Skycom, hvor Wanzhou Meng var bestyrelsesmedlem.

Anholdelsen kommer ikke bare oven i, at Kina og USA har en større handelskonflikt. Den kommer samtidigt med, at USA har presset sine allierede til ikke at købe it-udstyr fra Huawei.

Det sker, fordi udstyr fra Huawei bliver anset som en stor sikkerhedsrisiko, hvis det bliver implementeret dybt i landes it-infrastruktur.

- Kina kan presse kinesiske producenter til at modificere deres produkter til at underpræstere eller stoppe, facilitere spionage og på anden måde kompromittere tilliden, integriteten eller tilgængeligheden, har chefen for Storbritanniens efterretningstjeneste MI6, Alex Younger, tidligere sagt ifølge Reuters.

Huawei er en af de største leverandører af udstyr til mobilnetværk for TDC.