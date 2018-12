Huawei-direktør må tilbringe endnu en nat i canadisk fængsel

Det er fortsat uvist, om de canadiske myndigheder vil løslade Huaweis tilbageholdte finansdirektør, Meng Wanzhou, mod kaution.

Et retsmøde mandag ved en domstol i Vancouver sluttede, uden at dommeren traf en beslutning.

Retsmødet vil blive genoptaget tirsdag formiddag klokken 10.00, meddelte dommeren. Det svarer til klokken 19.00 dansk tid.

Dommer William Ehrcke begrunder udsættelsen med, at han ikke er tilfreds med de betingelser for en løsladelse, som Mengs forsvarere har foreslået.

Blandt andet, at hendes ægtefælle står opført som garant for, at hun ikke forsøger at forlade Canada.

Det skriver Bloomberg News.

Men dommer William Ehrcke sagde også, at det omvendt er umuligt at sikre, at der ikke er en flugtrisiko, hvis Meng bliver løsladt mod kaution.

Den 46-årige Meng blev på anmodning fra USA anholdt den 1. december i lufthavnen i Vancouver, hvor hun skulle skifte fly for at komme videre til Mexico.

USA kræver hende udleveret til mulig retsforfølgelse. Amerikanske myndigheder mistænker hende og Huawei for at have overtrådt USA's sanktioner mod Iran.

Huawei har afvist beskyldningerne.

l en kommentar til den seneste udvikling udtaler Huawei tirsdag, at selskabet har tillid til, at retssystemerne i Canada og USA vil træffe retfærdige afgørelser. Det skriver Reuters

Meng Wanzhou er datter af grundlæggeren af Huawei. Firmaet er verdens største leverandør af netværksudstyr til telekommunikation og verdens næststørste producent af smartphones.

Huawei havde i 2017 en omsætning på 92 milliarder dollar.

Anholdelsen har sendt rystelser gennem finansmarkederne, som frygter, at den vil forværre spændingerne mellem USA og Kina.

De to økonomiske supermagter indgik for nylig en aftale om at bilægge en lang handelsstrid i foreløbig tre måneder.

Styret i Kina har forlangt, at Meng omgående bliver løsladt. Ellers vil det få "alvorlige konsekvenser" for Canada.