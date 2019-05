Huawei beder domstol om at fjerne forbud i USA

Huawei mener ikke, at USA har fremlagt bevis for, at Huawei er en trussel mod den nationale sikkerhed i USA.

Den kinesiske telegigant Huawei har bedt en domstol i USA om at fjerne forbuddet mod firmaets produkter.

Onsdag indgav Huawei et søgsmål mod den lov, som USA indførte i marts, der siger, at alle statslige institutioner i USA ikke må købe elektronik fra Huawei.

Det kinesiske firma mener ikke, at Kongressen i USA har formået at fremlægge beviser for, at Huawei er en trussel mod den nationale sikkerhed i USA.

Det udtaler Huaweis ledende advokat i sagen, Song Liuping, i en pressemeddelelse, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ud over forbuddet har USA's præsident, Donald Trump, villet sortliste Huawei. Det vil bane vej for et forbud mod at handle med den kinesiske telegigant.

Det forbud er dog blevet udsat 90 dage.

Den britiske avis Financial Times har tidligere beskrevet, at Huawei som andre kinesiske selskaber har en intern kommunistparti-komité. Det har givet næring til rygterne om, at selskabet er meget tæt på de kinesiske myndigheder.

Australien og Canada har sortlistet Huawei af frygt for, at den kinesiske stat eller andre aktører kan anvende selskabets netværk til cyber-spionage.

Også amerikanerne frygter, at Huaweis mobiltelefoners it-udstyr kan anvendes til spionage i USA.

Huawei har gentagne gange afvist alle beskyldningerne om spionage.