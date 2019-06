Hongkongs pressede leder undskylder - men bliver på posten

Hongkongs politiske leder har undskyldt til befolkningen som følge af et omstridt og nu droppet lovforslag.

Efter mere end en uge med hård kritik har Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, tirsdag endnu en gang undskyldt over for befolkningen som følge af sin håndtering af et kontroversielt lovforslag.

Hun understreger dog samtidig, at hun ikke har tænkt sig at forlade posten.

Den politiske leder agter således at færdiggøre sin resterende treårige periode. Det siger hun på et pressemøde tirsdag eftermiddag lokal tid.

Hun ønsker at få en chance til at "gøre det bedre".

Det er et omstridt lovforslag om udlevering af mistænkte til Kina, der har ført til massive demonstrationer i den særlige, selvstyrende region.

Forrige søndag mødte hundredtusindvis af folk op på gaden for at demonstrere mod loven. Den næste uges tid fortsatte de højlydte protester, og lørdag meddelte Lam så, at loven bliver suspenderet på ubestemt tid.

Det har dog ikke været nok for demonstranterne. De har krævet, at loven helt bliver skrottet, og at Lam forlader sin post.

Tirsdagens undskyldning er ikke Lams første.

Søndag undskyldte hun i en officiel udtalelse for håndteringen af lovforslaget.