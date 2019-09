Hongkongs økonomi vakler efter 100 dage med uro

Mandag er det 100 dage siden, at den igangværende bølge af protester begyndte i Hongkong.

Senest i weekenden efterlod prodemokratiske demonstranter et spor af kaos efter sig i Hongkongs gader. De begik hærværk mod regeringsbygninger og togstationer og blev mødt af politiets tåregas og vandkanoner.

De fortsatte uroligheder har skabt usikkerhed om det asiatiske finansielle centrums fremtid. For ikke overraskende er Hongkongs økonomi blevet påvirket af de mange ugers uroligheder.

Krisen truer ifølge flere eksperter med at sende Hongkong ud i recession, skriver The Guardian.

De økonomiske konsekvenser blev ifølge Financial Times særligt tydelige søndag, da Hongkongs internationale lufthavn meddelte, at den i august oplevede årtiets største fald i passagerer.

I august faldt antallet af turister i Hongkong samlet set med 40 procent i forhold til samme måned sidste år. Det oplyste Hongkongs finansminister, Paul Chan, i sidste uge ifølge BBC.

Der er ikke umiddelbart tegn på, at demonstrationerne nærmer sig en ende.

- Vi har kæmpet i 100 dage nu. Hvad får folk til at tro, at vi vil give op nu?, sagde en 28-årig demonstrant ved navn Peter til Financial Times søndag.

Demonstrationerne i Hongkong tog for alvor fart i begyndelsen af juni, hvor borgere protesterede over et nyt lovforslag. Forslaget ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina.

Hongkongs leder, Carrie Lam, trak siden lovforslaget tilbage, og i begyndelsen af september blev det officielt droppet. Alligevel er protesterne fortsat.

Den London-baserede konsulentvirksomhed Capital Economics forventer, at krisen fortsætter og vil medføre recession i Hongkong i tredje kvartal.

- Især detailsalget er blevet hårdt ramt, og turismen fra Kina er faldende, sagde økonomen Julian Evans-Pritchard fra Capital Economics til The Guardian i slutningen af august.

- Fire procent af Hongkongs bnp kommer fra turismen, og 75 procent af turisterne kommer fra Kina, og de er stoppet med at rejse til Hongkong på grund af den måde, som demonstrationerne bliver beskrevet i Kina.

Hongkongs regering annoncerede i august, at det sænker forventningen til den økonomiske vækst i 2019 til mellem nul og en procent. Tidligere lød regeringens skøn på mellem to og tre procent.