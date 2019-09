Hongkongs leder håber på forsoning efter droppet lovforslag

Hongkongs leder, Carrie Lam, håber, at tilbagetrækning af udleveringslov kan løse storbyens politiske krise.

Hongkongs leder, Carrie Lam, udtrykker torsdag morgen dansk tid forhåbning om, at den endelige tilbagetrækning af en kontroversiel udleveringslov kan læse storbyens politiske krise.

Det siger hun på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Loven, der skulle gøre det nemmere at udlevere Hongkong-borgere til retsforfølgelse, blev officielt droppet onsdag.

Lam understreger også, at loven ikke vil blive taget op i den lovgivende forsamling igen - hverken til debat eller til en eventuel afstemning.

Bystyret i den kinesiskkontrollerede storby introducerede udleveringsloven i marts, men måtte hurtigt sande, at den var meget upopulær blandt byens befolkning.

Millioner har siden protesteret i gaderne og krævet loven fjernet fra dagsordenen - ligesom mange også har krævet, at Lam trækker sig.

Udleveringsloven bliver af demonstranterne set som et forsøg fra Kina på at øge kontrollen med den delvist uafhængige by.

Hongkong var indtil 1997 en britisk kronkoloni. Efterfølgende er byen kommet under kinesisk kontrol, men man har bevaret en mere demokratisk styreform og et uafhængigt retssystem.

Dette foregår under devisen "et land, to systemer".