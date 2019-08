Politi og demonstranter stødte søndag sammen for tiende weekend i træk i Hongkong, hvor voldsomme protester fortsætter ufortrødent.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters skete det søndag med en helt ny taktik fra demonstranternes side. Så snart de blev presset tilbage af politiet, trak de sig hurtigt tilbage for kort tid efter at samle sig et helt nyt sted.

Både Reuters og britiske The Guardian skriver, at strategien resulterede i, hvad der bedst kan beskrives som en omgang katten efter musen.

- Vi er løbet rundt hele dagen, men vi er ikke trætte, siger Ah Sing, en demonstrant i 30'erne, på vej fra én demonstration til en anden.

Politiet har søndag både sendt tåregas mod demonstranter og trukket knipler under de voldsomme sammenstød.

Den tidligere britiske kronkoloni Hongkong har siden 1997 hørt under Kina, men der er delvist selvstyre efter devisen "ét land, to systemer" - underforstået at Hongkong skal være demokratisk.

De igangværende demonstrationer begyndte, da borgerne i Hongkong protesterede over et nyt lovforslag. Det ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina.

Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, har erklæret lovforslaget for skrottet.

Men demonstranterne er utilfredse med, at hun ikke formelt har trukket det tilbage. Mange kræver også, at Lam træder tilbage.

De er bekymrede for en stigende kinesisk indflydelse i regionen.

Kina har advaret demonstranterne om ikke at betragte regeringens manglende modsvar som et tegn på svaghed. Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Jeg ønsker at advare alle de kriminelle: Fejlbedøm aldrig situationen ved at antage, at vores tilbageholdenhed skyldes svaghed, siger en embedsmand fra det særlige regeringskontor i Beijing, der har ansvar for Hongkong.

Det lyder videre, at kriminelle "presser byen mod afgrunden".