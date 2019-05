Hollandsk domstol forbyder Hells Angels: De er lovløse

For tredje gang på tre år er en rockerbande blevet forbudt i Holland. Denne gang er det Hells Angels.

Rockergrupperingen Hells Angels er nu forbudt i Holland.

Det sker, efter at en domstol i Utrecht har slået fast, at volden i Hells Angels er strukturel og udspringer af klubbens kultur.

- Det er en klub, der har en kultur med at hæve sig over loven, og myndighederne er helt uden for døren.

- Hells Angels er til fare for den offentlige orden. Klubben ser sig selv som en klub for lovløse, hedder det i en udtalelse fra retten.

Det ligger dog ikke fast, hvordan forbuddet helt nøjagtigt skal håndhæves.

Anklagemyndigheden i Holland har i over ti år forsøgt at forbyde Hells Angels.

Man har flere gange henvist til en hændelse i byen Kerkrade, hvor et Bandidos-stamsted blev udsat for en brand. Året efter var Hells Angels involveret i et masseslagsmål på en restaurant i Rotterdam.

- Disse hændelser skaber et billede af vold af og mod Hells Angels, lyder det fra retten.

Sidste år blev en anden rockergruppe Satudarah i Holland opløst.

Retten lagde vægt på, at Satudarahs medlemmer har en lang række forbrydelser på cv'et, heriblandt vold, narkohandel, våbenbesiddelse og afpresning.

Året før det gik det ud over Bandidos, som blev lukket ned med samme begrundelse.

I øjeblikket forsøger anklagemyndigheden i Danmark at få opløst banden Loyal To Familia. Det spørgsmål ventes at blive afgjort i Københavns Byret i næste måned.

/AFP